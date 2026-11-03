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Hatay'da kuyumcunun dikkati büyük oyunu bozdu! Yaşlı kadın dolandırılmaktan kurtarıldı

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Hatay'ın İskenderun ilçesi Şehit Pamir Caddesi üzerindeki bir kuyumcuda meydana gelen olayda, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan dolandırıcıların hedefi olan yaşlı kadın F.Y., telefon üzerinden verilen direktiflerle ziynet eşyalarını nakde çevirmek üzere kuyumcuya gitti. Altınları bozdurduktan sonra elde edilen parayı "oğlumun hesabı" diyerek dolandırıcıların belirttiği farklı IBAN adresine transfer ettirmek isteyen kadının sürekli telefonla konuşmasından şüphelenen kuyumcu Hüseyin Fırat, durumu fark ederek vakit kaybetmeden polise haber verdi. İhbar üzerine adrese gelen polis ekiplerinin müdahalesiyle yaşlı kadın dolandırılmaktan son anda kurtarılırken, kuyumcunun dikkati sayesinde vurgunun önüne geçildiği o anlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Editör : ERKUT ÇALIKOGLU | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Hatay
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