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Hatay'da restoranda mide bulandıran görüntü! Vatandaşlara yedirilecek tavuk bozuk çıktı

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Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde halk sağlığını korumaya yönelik denetim gerçekleştiren zabıta ekipleri, kızarmış tavuk satışı yapılan bir restoranda mide bulandıran şartlarla karşılaştı. Yapılan kontrollerde vatandaşlara yedirilmek üzere hazırlanan hem pişmiş hem de çiğ halde toplam 15 kilogram tavuğun bozulduğu tespit edildi. El konulan bozuk gıdalar gıda mühendislerinin gözetiminde imha edilirken, hijyen kurallarını hiçe sayarak hizmet veren işletme hakkında idari işlem başlatıldı.

Editör : ERKUT ÇALIKOGLU | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Kırıkhan
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