Hatay'da sel suyuna girmek yerine strafordan sal yapıp karşıya geçti! O anlar kamerada
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Meteorolojinin sarı kodlu uyarısının ardından Hatay'da gün boyu etkili olan şiddetli sağanak yağış nedeniyle Antakya ilçesine bağlı Büyükdalyan Mahallesi'nde cadde ve sokaklar adeta göle döndü. Suya girmek istemeyen bir vatandaş, strafordan yaptığı salın üzerine çıkıp eline aldığı tahta sopayı kürek gibi kullanarak caddenin karşısına geçmeyi başardı. Vatandaşın ilginç yöntemiyle karşıya geçtiği o anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
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