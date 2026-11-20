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Meteorolojinin sarı kodlu uyarısının ardından Hatay'da gün boyu etkili olan şiddetli sağanak yağış nedeniyle Antakya ilçesine bağlı Büyükdalyan Mahallesi'nde cadde ve sokaklar adeta göle döndü. Suya girmek istemeyen bir vatandaş, strafordan yaptığı salın üzerine çıkıp eline aldığı tahta sopayı kürek gibi kullanarak caddenin karşısına geçmeyi başardı. Vatandaşın ilginç yöntemiyle karşıya geçtiği o anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Hatay Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSIHatay

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