Hatay'da su birikintisinde fren yapan otomobil zincirleme kazaya sebep oldu! O anlar kamerada
Hatay'ın Antakya ilçesi Maşuklu Mahallesi Reyhanlı yolu üzerinde meydana gelen kazada, yağış nedeniyle yolda oluşan su birikintisinden yavaş geçmek isteyen bir otomobil sürücüsü fren yaptı. Aynı istikamette ilerleyen başka bir otomobilin duramayarak arkadan çarpması ve savrulan araçların bir motosiklete çarpması sonucu zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 2 otomobil ile 1 motosiklet hasar görürken, hafif şekilde yaralanan sürücülerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsünün metrelerce yere savrulduğu dehşet anları ise çevredeki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.