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Hatay'da trafikteki sopalı kavga pahalıya patladı! Sürücülere 360 bin lira ceza kesildi

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Hatay'ın Defne ilçesi Subaşı Mahallesi çevreyolu kavşağında, motosiklet sürücüsü Abdo Emir Yakıcı ile Tofaş marka otomobil sürücüsü arasında çıkan tartışma sopalı kavgaya dönüştü. Motosikletlinin yere düşürülerek darp edildiği dehşet anları cep telefonu kamerasına yansırken, görüntüler üzerine inceleme başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri her iki sürücüye de 180'er bin TL olmak üzere toplam 360 bin TL trafik cezası kesip ehliyetlerine 2 ay süreyle el koydu. Olayda karşı tarafın ailesi tarafından darp edildiğini ve haksız yere idari yaptırımla karşı karşıya kaldığını öne süren Yakıcı, cezanın iptal edilmesi ve şüphelilerin cezalandırılması talebiyle yetkililere çağrıda bulundu.

Editör : ERKUT ÇALIKOGLU | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Defne
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