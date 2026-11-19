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Çin'in Anhui eyaletine bağlı Hefei kentinde 17 Kasım'da meydana gelen olayda, dikkati dağılan bir adam emlak satış ofisindeki yüzme havuzunu suyun kristal berraklığı nedeniyle düz zemin sanarak adım atınca suya düştü. Satış ofisinin altında yer alan havuzda daha önce de benzer bir olayın yaşandığını ifade eden yetkili, havuzun yanına dikkat çekici bir uyarı tabelası konulacağını açıkladı. Yetkililer ayrıca yürürken dikkatin dağıtılmaması ve özellikle yüzme bilmeyenlerin su kenarlarında daha dikkatli olması konusunda uyarıda bulundu.

| Kaynak: ERKUT ÇALIKOĞLU Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: ERKUT ÇALIKOĞLU

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