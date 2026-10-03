Hedef kuyumcu, kurban terzi oldu! Duvarı delerek girdikleri soygundan eli boş kaçtılar

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Hatay'ın Antakya ilçesinde akıllara durgunluk veren ve film sahnelerini aratmayan bir soygun girişimi yaşandı. Gözlerine kestirdikleri kuyumcuyu soymak için plan yapan iki şüpheli, gece yarısı bitişikteki terzi dükkanına girerek spiralle duvarı deldi ve kuyumcunun iki tonluk çelik kasasına ulaştı. Uzun uğraşlara rağmen çelik kasayı kesmeyi başaramayan acemi hırsızlar, olay yerinden elleri boş ayrılmak zorunda kaldı. Sabah dükkanını açtığında yanık kokusunu ve duvardaki devasa deliği fark eden terzinin ihbarıyla ortaya çıkan akılalmaz olayın ardından polis ekipleri, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Antakya Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSIAntakya

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