Iğdır'da bıçaklı gasp anı kamerada! 6 saatlik incelemeyle aranan şüpheli yakalandı

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Iğdır'ın Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana gelen olayda bir vatandaş, tanımadığı bir şahıs tarafından bıçakla tehdit edilerek cep telefonu zorla gasp edildi. İhbar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 6 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü titizlikle inceleyerek şüphelinin 33 yaşındaki S.B. olduğunu belirledi. Düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alınan zanlı, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, üzerinden çıkan gasp edilmiş cep telefonu ise sahibine teslim edildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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