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Iğdır'ın Cumhuriyet Mahallesi Karadeniz Sokak'ta bisikletiyle ilerleyen D.N.'nin arkasından başka bir bisikletle yaklaşan şüpheli, vatandaşın arka cebindeki cep telefonu ile kılıfında bulunan kimlik ve banka kartlarını yankesicilik yöntemiyle çalarak olay yerinden uzaklaştı. Şikayet üzerine çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek çalışma başlatan Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 10 adet kaydı bulunduğu belirlenen 30 yaşındaki şüpheli M.Ö.'yü yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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