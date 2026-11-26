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Iğdır'ın Cumhuriyet Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde dün saat 23.00 sıralarında seyir halindeki hafif ticari araç, A.K. idaresindeki motosiklete arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle başındaki kaskı çıkan ve metrelerce savrularak ağır yaralanan kadın sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan ve sürücünün durumunun ciddiyetini koruduğu kazanın ardından hafif ticari aracın sürücüsü ile polis ekipleri arasında alkolmetre cihazına üflemesi konusunda tartışma çıkarken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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