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Işıklarda durdu, araçtan inip kadına saldırdı! Şiddet kameraya yansıdı

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İstanbul'un Sultangazi ilçesinde saat 12.00 sıralarında otomobiliyle seyir halinde olan sürücü, trafik ışıklarında durduktan sonra araçtan indi.

KADINI YUMRUK VE TEKMELERLE DARBETTİ

Sağ ön koltukta oturan kadını zorla araçtan çıkarmaya çalışan şahıs, kadının inmemesi üzerine saldırmaya başladı. Kadını yumruk ve tekmelerle darbeden sürücü, bir süre sonra kadınla birlikte olay yerinden uzaklaştı.

ŞİDDET ANLARI KAMERADA

Yaşananlar, o sırada bölgede bulunan başka bir sürücünün araç kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde şahsın otomobilden inerek kadını zorla araçtan çıkarmaya çalıştığı, ardından yumruk ve tekmelerle darbettiği anlar yer aldı.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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