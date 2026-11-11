İstanbul Bağcılar'da gökdelenin çatısında tehlikeli çekim! O anları sosyal medyada paylaştı

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İstanbul'un Bağcılar ilçesinde içerik üreticisi Mustafa Kurt, bir gökdelenin çatısında herhangi bir güvenlik önlemi almadan çekim yaptı. Çatının dar bölümlerinde uzanarak ve binanın en uç noktasına kadar ilerleyerek görüntü kaydeden Kurt, yüksekliğe aldırış etmeden gerçekleştirdiği çekim anlarını sosyal medya hesabından yayınladı. Binanın çatısındaki çatı kenarında sergilenen görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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