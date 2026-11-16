İstanbul Boğazı'nı pervaneli uçakla geçti! Kokpitten çekilen eşsiz manzaralar hayran bıraktı

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6 yıldır amatör havacılıkla ilgilenen pilot Halit Özbaşlı, yaklaşık iki yıllık planlamanın ardından pervaneli uçağıyla İstanbul Boğazı geçişini gerçekleştirdi. Üçüncü köprü güzergahından Karadeniz yönünden Boğaz'a giriş yaparak Marmara Denizi'ne uzanan ve yaklaşık 450 metre (1500 feet) irtifada gerçekleşen geçiş 15 dakika sürdü. Selçuk'tan kalkıp Cengiz Topel Hava Meydanı'nda mola vererek tamamladığı toplam 6 saat ve 630 kilometrelik uçuşta 75 litre yakıt tüketen Özbaşlı'nın kokpit kamerasından kaydettiği görüntülerde; iki kıtayı birbirine bağlayan köprüler, kıyı şeridi, deniz trafiği ve İstanbul'un eşsiz doğal güzellikleri havadan gözler önüne serildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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