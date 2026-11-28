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İstanbul'un Fatih ilçesi Molla Fenari Mahallesi'ndeki bir kuyumcuya 30 Eylül 2026 tarihinde saat 04.30 sıralarında kiralık otomobille gelen şüphelilerden ikisi, kepenk kilidini kırarak içeri girip vitrindeki yaklaşık 4 kilogram altın ziynet eşyasını çalarak dışarıda bekleyen diğer şüphelilerle birlikte kaçtı. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan hırsızlığın ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kaçışta kullanılan otomobili Başakşehir'de terk edilmiş halde bulurken aracı temin ettiği öne sürülen 3 şüpheliden 1'i tutuklandı. Kimlik tespitinin ardından Fatih, Bağcılar ve Küçükçekmece'de düzenlenen operasyonlarda ise aralarında 20 yıl 6 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. ile aranan A.B.'nin de yer aldığı 5 şüpheli gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, M.A. hakkında ise bu soruşturma kapsamında adli kontrol kararı verildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Fatih Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSIFatih

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