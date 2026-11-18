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İstanbul'un Fatih ilçesi Vatan Caddesi'nde motosikletiyle seyir halinde olan bir kadın sürücü, arkasından gelen otomobilin kendisine tehlikeli derecede yaklaştığını iddia etti. Kaza yapmaktan korktuğu için otomobil sürücüsüne el hareketiyle tepki gösterdiğini belirten kadın, bunun üzerine söz konusu sürücünün kendisini trafikte sıkıştırmaya çalıştığını öne sürdü. Korku dolu o anlar ise kadın motosiklet sürücüsünün kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Fatih Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSIFatih

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