İstanbul'da dev narkotik operasyonu! Villa bahçesine gömülü 406 kilo uyuşturucu bulundu

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin Silivri ve Esenyurt ilçelerinde ortaklaşa düzenlediği dev uyuşturucu operasyonunda, takip altındaki hafif ticari araç ile tek katlı bir eve şafak baskını yapıldı. Hassas burunlu dedektör köpek eşliğinde gerçekleştirilen detaylı aramalarda, bir kısmı villanın bahçesinde toprağa gömülü vaziyette 391 kilo 650 gramı sıvı, 15 kilo 150 gramı kristal olmak üzere toplam 406 kilo 800 gram metamfetamin ile 54 kilo 100 gram aseton ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 1 şüphelinin emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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