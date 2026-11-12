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İstanbul'da lodos nedeniyle dev dalgalar oluştu! Turistler ıslanmayı göze alıp fotoğraf çekti

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Marmara Bölgesi için yaptığı fırtına ve lodos uyarılarının ardından İstanbul'da etkisini sürdüren kuvvetli rüzgar, Fatih Yenikapı Sahili'nde dev dalgalar oluşturdu. Öğle saatlerinden itibaren sahil şeridinde şiddetini hissettiren lodosta bazı vatandaşlar yürüyüş ve koşu yaparken, yerli ve yabancı turistlerin ise ıslanmayı göze alarak kıyıya vuran dalgaları izlediği görüldü. Denizde oluşan dalgalara karşı fotoğraf çektiren turistler, lodosun oluşturduğu manzarayı kayda aldı.

Editör : ERKUT ÇALIKOGLU | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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