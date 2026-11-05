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İstanbul'da medikal firmayı kurşunlayıp tırı kundaklayan 9 şüpheli yakalandı! O anlar kamerada

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İstanbul'un Ümraniye ilçesinde bir medikal firmanın motosikletli şahıslarca kurşunlanması ve Beylikdüzü'nde bir lojistik firmasına ait tır ile dorselerin ateşe verilmesi olaylarına ilişkin yürütülen geniş çaplı soruşturmada, her iki eylemin birbiriyle bağlantılı olduğu tespit edildi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Sultangazi ve Ümraniye'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konulurken, iş yerinin kurşunlandığı ve tırın kundaklandığı o dehşet anları çevredeki güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

Editör : ERKUT ÇALIKOGLU | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Ümraniye
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