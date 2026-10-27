İstanbul'da şiddetli yağış alt geçidi göle çevirdi! Baba ile kızı araçta mahsur kaldı

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İstanbul'da sabah saatlerinde etkisini artıran şiddetli yağış nedeniyle Pendik Çamçeşme Mahallesi'ndeki bir alt geçit suyla doldu. Kızını üniversiteye götürmek üzere yola çıkan sürücü Cengiz Bektaş'ın kullandığı otomobil su birikintisi içinde stop edince baba ve kızı araçta mahsur kaldı. "Canımızı zor kurtardık" diyen sürücü ve kızı çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılırken, su altındaki otomobili kurtarmak için olay yerine çekici çağrıldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Pendik Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSIPendik

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