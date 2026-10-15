İstanbul'u sağanak vurdu! Kemerburgaz'da sulara gömülen araçlar havadan görüntülendi

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İstanbul'da etkili olan şiddetli sağanak yağış nedeniyle Kağıthane, Sarıyer ve Eyüpsultan'ı birbirine bağlayan Cendere yolunda meydana gelen su baskınları hayatı durma noktasına getirdi. Kemerburgaz'daki fabrikalar bölgesinde yüzlerce aracın tamamen sulara gömüldüğü sel felaketinde mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekiplerinin botlarla yaptığı operasyonla tahliye edilirken, bölgede yaşanan felaketin korkutucu boyutu dron ile havadan görüntülendi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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