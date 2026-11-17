İzmir Konak'ta belediye otobüsüne çarpan tramvay raydan çıktı! Kaza anı kamerada
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İzmir'in Konak ilçesi Gazi Bulvarı'nda meydana gelen kazada, Halkapınar yönünden Fahrettin Altay istikametine giden tramvay, sola dönüş yapmak için manevra yapan 35 DB 1108 plakalı belediye otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle tramvay raydan çıkarken, kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza nedeniyle tramvay seferlerinde aksama yaşanırken, ekiplerin tramvayı yeniden raya alma çalışmaları devam ediyor. Öte yandan, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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