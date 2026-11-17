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İzmir'in Konak ilçesi Gazi Bulvarı'nda meydana gelen kazada, Halkapınar yönünden Fahrettin Altay istikametine giden tramvay, sola dönüş yapmak için manevra yapan 35 DB 1108 plakalı belediye otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle tramvay raydan çıkarken, kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza nedeniyle tramvay seferlerinde aksama yaşanırken, ekiplerin tramvayı yeniden raya alma çalışmaları devam ediyor. Öte yandan, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Konak Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSIKonak

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