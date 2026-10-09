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İzmir'de akılalmaz olay! Okul önünde bekçiye saldıran şahıs öğretmen çıktı

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İzmir'in Ödemiş ilçesindeki Anafartalar İlkokulu önünde öğrencilerin güvenliği için devriye gezen bekçinin, şüphe üzerine okul çevresinden uzaklaşması için uyardığı şahısla yaşadığı tartışma arbedeye dönüştü. Uyarıları dikkate almayarak görevli bekçiye fiziki saldırıda bulunan ve bekçinin biber gazı kullanarak etkisiz hale getirmeye çalıştığı saldırganın, o okulda öğrencisi bulunan bir veli ve başka bir lisede görevli öğretmen olduğu ortaya çıktı. İdarecilerin müdahalesiyle son bulan ve okul önünde büyük paniğe neden olan o hareketli dakikalar, çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Editör : ERKUT ÇALIKOGLU | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Ödemiş
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