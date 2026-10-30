İzmir'de alkışlanan hareket! Yere düşen Türk bayrağını özenle katlayıp kapıya astı

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İzmir'in Bornova ilçesi Kızılay Mahallesi'nde bir evin balkonunda asılı bulunan Türk bayrağı, ipinin kopması sonucu sokağa düştü. O esnada caddeden geçen duyarlı bir genç, bayrağın yerde kaldığını fark ederek vakit kaybetmeden harekete geçti. Türk bayrağını büyük bir hürmet ve özenle yerden alıp temiz bir şekilde katlayan genç, zarar görmemesi ve ev sahiplerinin alabilmesi amacıyla bayrağı binanın kapısına astı. Çevredeki vatandaşların takdirini toplayan o örnek davranış, apartmanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Bornova Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSIBornova

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