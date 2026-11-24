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İzmir'in Konak ilçesi Hürriyet Bulvarı'nda, çift şeritli yolda park edilen araçlar nedeniyle ilerlemekte güçlük çeken ambulansın sürücüsünün yolun açılması için korna çalması üzerine tartışma çıktığı öne sürüldü. Tarafların ayrılmasının ardından yaklaşık 10 dakika sonra yeniden vakaya gitmek üzere yola çıkan ve aynı bulvar üzerinde kırmızı ışıkta bekleyen ambulans, önceki tartışmada yer alan kişilerin hedefi oldu. Ambulansın camını yumrukla kırarak sürücüyü ve görevli sağlık personelini darp eden şahıslara çevredeki bir iş yerinden koşarak gelen bir kişinin daha katıldığı saldırı anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Konak Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSIKonak

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