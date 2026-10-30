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İzmir'de araçta bebek olmasına rağmen yol kesip tehdit ettiler! O anlar kamerada

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İzmir'in Konak ilçesi Mustafa Kemal Paşa Sahil Bulvarı'nda gece saatlerinde meydana gelen olayda, eşi ve 9 aylık bebeğiyle seyir halinde olan bir sürücü ile öndeki aracın sürücüsü arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Araçlarından inerek ailenin önünü kesen iki şüpheli, araçtaki kadının cep telefonuyla kayıt yapmasına tepki göstererek tehditlerini sürdürdü. Araçtakilerin "Bebek var, korkuyor" uyarılarına aldırış etmeyip kendi araçlarıyla aileyi trafikte taciz etmeye devam eden magandaların dehşet saçtığı o anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Editör : ERKUT ÇALIKOGLU | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Konak
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