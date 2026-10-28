İzmir'de belediye otobüsünde halı kavgası! Şoförün halıyı dışarı attığı anlar kamerada

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İzmir'in Gaziemir ilçesi Önder Caddesi'nde seyir halindeki belediye otobüsünde sürücü ile bir yolcu arasında halı taşınması nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda aracını durduran otobüs şoförü, yolcuya ait halıyı kapıdan dışarı fırlattı. Sürücünün sergilediği tavra otobüsteki diğer vatandaşlar tepki gösterirken, yaşanan gerginlik ve kargaşa anları bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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