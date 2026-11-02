İzmir'de kontrolden çıkan temizlik aracı dehşet saçtı! 3 yayanın kurtulma anı kamerada

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İzmir'in Konak ilçesi İkiçeşmelik Eşrefpaşa Caddesi'nde öğle saatlerinde meydana gelen olayda, sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği belediyeye ait temizlik aracı kontrolden çıktı. Savrularak yol kenarında park halinde bulunan 3 otomobile çarpıp durabilen aracın neden olduğu kazada büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Facianın eşiğinden dönülen korku dolu kazada, olay esnasında caddede bulunan 3 yayanın kontrolden çıkan temizlik aracının altında kalmaktan saniyelerle kurtulduğu o dehşet anları ise çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Konak Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSIKonak

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