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Kafa kafaya çarpışmaktan kıl payı kurtuldular! Sivas'taki hatalı sollama kamerada

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Sivas'ın Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan Karşıyaka Köprüsü üzerinde seyir halindeyken hatalı sollama yaparak karşı şeride geçen bir sürücü, hızla gelen başka bir otomobille kafa kafaya çarpışmaktan son anda kurtuldu. Olası bir facianın eşiğinden dönüldüğü ve izleyenlerin yüreklerini ağzına getiren o tehlikeli dakikalar, seyir halindeki diğer aracın kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Editör : ERKUT ÇALIKOGLU | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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