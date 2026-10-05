Kaldırımda beklerken kapkaççıların hedefi oldu! Çalınan çantasının peşinden böyle koştu

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Adana'nın Seyhan ilçesinde, kaldırımda beklediği sırada yanına yaklaşan bir şahıs tarafından çantası kapkaç yöntemiyle çalınan kadının yaşadığı şok ve hemen ardından yaşanan kovalama anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. İçerisinde 2 bin 300 lira ile cep telefonu bulunan çantasını çaldıran mağdur kadın ve çevredeki vatandaşların, kendisini bekleyen motosikletli suç ortağıyla birlikte kaçan hırsızın peşinden koştuğu görüntüler izleyenleri hayrete düşürdü. Olayın ardından incelenen kamera kayıtlarıyla harekete geçen polis ekipleri, kaçışta kullanılan motosikletin sürücüsünü yakalayarak adalete teslim ederken; kayıplara karışan asıl kapkaççıyı yakalama çalışmaları ise hız kesmeden sürüyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Seyhan Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSISeyhan

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