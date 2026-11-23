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Karabük-Zonguldak kara yolunda Karabük istikametine seyir halindeyken hatalı sollama yaparak karşı şeride geçen otomobil sürücüsü, karşı yönden gelen araçla kafa kafaya çarpışma tehlikesi yaşadı. Muhtemel bir kazanın son anda atlatıldığı ve cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedilen görüntülerin ardından inceleme başlatan ekipler, hatalı sollama yapan otomobilin plakasına 2 bin 719 TL cezai işlem uyguladı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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