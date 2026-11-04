Karabük'te koltuğa sığmayan dolabı açık kapıdan sarkıttı! Tehlikeli yolculuk kamerada

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Karabük-Kastamonu karayolu 100. Yıl Mahallesi Kavşağı mevkiinde meydana gelen olayda, Karabük'ten Kastamonu istikametine seyreden bir otomobilin sürücüsü, arka koltuğa sığdıramadığı dolabı taşımak için sol arka kapıyı açık bıraktı. Dolabın bir bölümü kapıdan dışarı sarkmış halde trafikte ilerleyen sürücü, hem kendi can güvenliğini hem de diğer araçları tehlikeye düşürdü. Sorumsuz sürücünün akıllara durgunluk veren tehlikeli yolculuğu ise arkadan gelen başka bir aracın sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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