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Karabük'te sokak ortasında tekmeli yumruklu kavga! O anlar kamerada

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Karabük'ün 100. Yıl Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan sözlü tartışma, kısa sürede büyüyerek tekmeli ve yumruklu kavgaya dönüştü. Bir kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan sokak kavgasının ardından ihbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri kavgaya karışan tarafları ifadelerini almak üzere karakola götürürken, dehşet anları bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Editör : ERKUT ÇALIKOGLU | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Karabük
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