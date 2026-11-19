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Karabük-Zonguldak kara yolunda seyir halinde olan bir otomobil sürücüsü, önünde ilerleyen üç aracı birden sollamak için karşı şeride geçince karşı yönden gelen araçla burun buruna geldi. Üzerine doğru gelen otomobili fark eden karşı şeritteki sürücünün son anda direksiyonu yol kenarına kırmasıyla muhtemel bir kafa kafaya çarpışma önlenirken, hatalı sollama yapan sürücü ise yoluna devam etti. Ölümle burun buruna gelinen o anlar araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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