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Kastamonu'da tüfekle caddede dehşet saçan saldırganın 4 kişiyi yaraladığı anlar kamerada

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Kastamonu'nun Hepkebirler Mahallesi Belediye Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, elindeki tüfekle koşarak caddeye giren Y.İ.Ç. isimli saldırgan etrafa rastgele ateş açtı. Seken saçmaların isabet etmesi sonucu yaralanan 4 vatandaş kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alınırken, şahsın caddede koşarak ateş açtığı ve çevredeki vatandaşların panikle kaçıştığı dehşet dolu o anlara ait yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Polis ekipleri, olay yerinden otomobille kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Editör : ERKUT ÇALIKOGLU | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Kastamonu
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