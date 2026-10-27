Kastamonu'da tüfekle caddede dehşet saçan saldırganın 4 kişiyi yaraladığı anlar kamerada
Kaydet
|
Kastamonu'nun Hepkebirler Mahallesi Belediye Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, elindeki tüfekle koşarak caddeye giren Y.İ.Ç. isimli saldırgan etrafa rastgele ateş açtı. Seken saçmaların isabet etmesi sonucu yaralanan 4 vatandaş kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alınırken, şahsın caddede koşarak ateş açtığı ve çevredeki vatandaşların panikle kaçıştığı dehşet dolu o anlara ait yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Polis ekipleri, olay yerinden otomobille kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.
Bizi Takip Edin