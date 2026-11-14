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Kayseri Melikgazi'de ters yöne giren sürücü dehşet saçtı! O anlar araç içi kamerasında

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Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Gültepe Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinden Hulusi Akar Bulvarı'na geçmeye çalışan 38 AFY 802 plakalı otomobilin sürücüsü, yanlış dönüş yaparak ters yöne girdi. Bir süre ters istikamette ilerleyip alt geçide girmeye çalışan ve aniden karşı yönden gelen araçların önüne çıkan sürücü nedeniyle trafikteki diğer sürücüler kazadan kıl payı kurtuldu. Hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ederek trafiği tehlikeye düşüren sürücünün o anları ise başka bir aracın içi kamerasına saniye saniye yansıdı.

Editör : ERKUT ÇALIKOGLU | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Melikgazi
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