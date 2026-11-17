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Kayseri'nin Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Umut Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, bisikletiyle merdivenlerden hızla aşağı inerek duramayıp yola çıkan 13 yaşındaki Y.K.B.'ye, o sırada seyir halinde olan Y.S. yönetimindeki 06 PL 889 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak yol kenarına fırlayan çocuk, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenilen çocuğun tedavisi sürerken, otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Talas Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSITalas

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