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Kayseri'de oto kiralama dükkanında soba bomba gibi patladı! Jel yakıt döken şahıs dehşeti yaşadı

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Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Yeşil Mahalle Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde bulunan bir oto kiralama ofisinde meydana gelen olayda, peletli sobayı tutuşturmak isteyen Emrullah G.'nin jel reşo yakıtı döktüğü esnada soba büyük bir gürültüyle bomba gibi patladı. İş yerinde kısa süreli panik yaşatan patlamada şans eseri ölen, yaralanan ya da dumandan etkilenen olmadı. Sobanın patlama anı ve şahsın yaşadığı korku dolu anlar ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Editör : ERKUT ÇALIKOGLU | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Kocasinan
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