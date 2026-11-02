Kayseri'de yeni aldığı araçla kamyonete çarptı! Köşeyi döndüm, sonrasını hatırlamıyorum

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Kayseri'nin Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Karasu Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, O.E. yönetimindeki 01 AZB 799 plakalı otomobil, boş yolda ilerlediği sırada yol kenarında park halinde duran kamyonete çarptı. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı kazanın ardından yapılan alkol testinde sürücünün alkolsüz olduğu belirlendi. Uykudan yeni kalktığını, direksiyon başındayken tekrar uykuya daldığını ve henüz devrini almadığı otomobiliyle kaza yaptığını söyleyen sürücü O.E., "Köşeyi döndüğümü hatırlıyorum ama döndükten sonrasını hatırlamıyorum" diyerek yaşadıklarını anlattı. Maddi hasar oluşan otomobil çekici vasıtasıyla yoldan kaldırıldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Talas Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSITalas

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