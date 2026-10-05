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Kendi kestikleri ağaç az kalsın sonları oluyordu! Faciadan saniyelerle kaçtılar

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Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki bir sitenin bahçesinde, kendi imkanlarıyla ağaç kesmeye çalışan vatandaşların yaşadığı tehlike dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Gövdesinin bir kısmını kestikten sonra halat bağlayarak çekmeye çalıştıkları ağacın aniden üzerlerine doğru devrilmesiyle büyük bir panik yaşayan site sakinleri, son anda koşarak uzaklaşıp ağacın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu. Olası bir facianın kıl payı atlatıldığı ve şans eseri kimsenin yaralanmadığı o anlar ise binanın güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Editör : ERKUT ÇALIKOGLU | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Kadirli
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