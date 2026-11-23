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Kilis'te farklı tarihlerde meydana gelen çok sayıda feci motosiklet kazası Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına saniye saniye yansıdı. Kilis Valiliği tarafından sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde bazı sürücülerin kask takmadığı dikkat çekerken, Valilik paylaşımında kask kullanımının hayati önem taşıdığına vurgu yapılarak "Bir anlık ihmal, bir ömürlük pişmanlık. Bir kask, bir hayatı kurtarabilir" ifadelerine yer verildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Kilis Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSIKilis

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