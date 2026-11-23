Kilis Valiliği feci motosiklet kazalarını yayınladı! O anlar KGYS kameralarına yansıdı
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Kilis'te farklı tarihlerde meydana gelen çok sayıda feci motosiklet kazası Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına saniye saniye yansıdı. Kilis Valiliği tarafından sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde bazı sürücülerin kask takmadığı dikkat çekerken, Valilik paylaşımında kask kullanımının hayati önem taşıdığına vurgu yapılarak "Bir anlık ihmal, bir ömürlük pişmanlık. Bir kask, bir hayatı kurtarabilir" ifadelerine yer verildi.
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