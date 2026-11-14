Kilis'te temizlik işçisinin bayrak hassasiyeti yürekleri ısıttı! Özenle katlayıp cebine koydu

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Kilis Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görevli personel Mehmet Örs, 10 Kasım'da gerçekleştirdiği temizlik çalışması sırasında çöp konteynerinde bulduğu Türk bayrağını özenle katlayarak cebine koydu. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansırken, bayrağı bulduğu günden bu yana yanında taşıdığını ifade eden Örs, "Atatürk bu bayrağı bize emanet bıraktı. Bu emanete sahip çıkmak lazım. Buradan tüm gençlerimize sesleniyorum; herhangi bir yerde bayrak gördükleri zaman derhal o bayrağı alsınlar, göğüslerine koysunlar" sözleriyle vatandaşlara duyarlılık çağrısında bulundu.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Kilis Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSIKilis

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