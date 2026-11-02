Kocaeli'de mesire alanına giriş kavgası! Öğrencilere kapıyı kilitleyip dehşet saçtılar

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Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, su tasarrufuna dikkat çekmek amacıyla Yuvacık Barajı havzasındaki bir mesire alanına giden 20 kişilik üniversite öğrenci grubu ile özel işletme yetkilileri arasında arbede yaşandı. İşletmenin geçiş güzergahını dubalarla kapatması nedeniyle alanın içinden geçmek zorunda kalan grubun arkasından kapıların kilitlenmesiyle başlayan sözlü gerginlik, kısa sürede fiziksel kavgaya dönüştü. Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle olay daha fazla büyümeden yatıştırılırken, işletme sahiplerinin hakaret ve tehditlerine maruz kaldığını iddia eden eğitimci yaşanan duruma sert tepki gösterdi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Başiskele Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSIBaşiskele

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