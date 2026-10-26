Kocaeli'de otomobille çarpışan motosikletli havaya savruldu! O anlar kamerada

Kaydet a- | +A

Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Rahmiye Mahallesi İzmit Caddesi üzerinde sürücüleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen otomobil ile motosiklet şiddetle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü havaya savrularak yola düşerken, haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, dehşet anları çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Kartepe Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSIKartepe

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala