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Kocaeli'de restorana gelen 3 kişi ziyafet çekti! 2 bin 800 liralık hesabı ödemeden kaçtılar

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Kocaeli'nin İzmit ilçesi Yenişehir Mahallesi Demokrasi Caddesi üzerindeki bir restorana akşam saatlerinde kamyonetle gelen 2'si erkek 1'i kadın 3 kişilik grup; çorba, ana yemek ve tatlı yiyip çay içti. Müşterilerden kadın şahıs bir süre sonra restorandan ayrılırken, gruptaki 2 erkek ise çalışanların kendilerini kontrol edip etmediğini gözetleyerek 2 bin 800 liralık hesabı ödemeden kaçtı. Şahısların rahat tavırlarla ziyafet çekip ardından hesabı ödemeden iş yerinden ayrıldığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, restoran yetkilileri emniyete giderek şüphelilerden şikayetçi oldu.

Editör : ERKUT ÇALIKOGLU | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Kocaeli
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