Kocaeli'de restorana gelen 3 kişi ziyafet çekti! 2 bin 800 liralık hesabı ödemeden kaçtılar

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Kocaeli'nin İzmit ilçesi Yenişehir Mahallesi Demokrasi Caddesi üzerindeki bir restorana akşam saatlerinde kamyonetle gelen 2'si erkek 1'i kadın 3 kişilik grup; çorba, ana yemek ve tatlı yiyip çay içti. Müşterilerden kadın şahıs bir süre sonra restorandan ayrılırken, gruptaki 2 erkek ise çalışanların kendilerini kontrol edip etmediğini gözetleyerek 2 bin 800 liralık hesabı ödemeden kaçtı. Şahısların rahat tavırlarla ziyafet çekip ardından hesabı ödemeden iş yerinden ayrıldığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, restoran yetkilileri emniyete giderek şüphelilerden şikayetçi oldu.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Kocaeli Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSIKocaeli

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