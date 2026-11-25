Kaydet a- | +A

Konya'nın Ereğli ilçesi Atatürk Caddesi'nde Aksoy Kavşağı'ndan Eski Emniyet Kavşağı yönüne seyir halinde olan Yusuf A. idaresindeki 42 JK 666 plakalı pikap, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Önce refüjdeki aydınlatma direğine çarpan pikap, ardından refüjü aşarak karşı şeride geçip M.Ö. yönetimindeki 45 SA 4482 plakalı otomobile ve bir iş yerinin önünde park halinde bulunan 5 motosiklete çarptı. Kazada yaralanan ve hayati tehlikeleri bulunmayan sürücü Y.A. ile otomobildeki yolcu S.A.C., ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Ereğli Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSIEreğli

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala