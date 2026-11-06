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Konya'da boğazına elma kaçan adamı arkadaşları Heimlich ile kurtardı! O anlar kamerada

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Konya'nın Karapınar ilçesindeki bir iş yerinde meydana gelen olayda, dışarıda elma yediği esnada gülmeye başlayan Mehmet Ali Saraçoğlu'nun soluk borusuna elma parçası kaçtı. Bir anda nefessiz kalarak büyük panik içerisinde iş yerine koşan ve arkadaşlarından yardım isteyen Saraçoğlu'nun durumunu fark eden mesai arkadaşları, vakit kaybetmeden Heimlich manevrası uyguladı. Hızlı müdahale sayesinde elma parçasının çıkarılmasıyla rahat bir nefes alan vatandaş ölümün eşiğinden dönerken, o korku dolu anlar ve hayat kurtaran müdahale iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Editör : ERKUT ÇALIKOGLU | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Karapınar
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