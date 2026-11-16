Konya'da konum taktiğiyle uyuşturucu satan şüpheli tutuklandı! Film gibi yöntem kamerada

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Konya'nın merkez Meram ilçesinde farklı noktalara sürekli poşet bırakıldığı ve kısa süre sonra başkaları tarafından alındığı yönündeki vatandaş ihbarı üzerine harekete geçen Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığını belirledi. Yapılan takipte "konumcu" olarak tabir edilen M.S.T.'nin çöp bırakıyor görünümü vererek 20 farklı noktaya uyuşturucu bıraktığı ve alıcılara telefonla konum gönderdiği tespit edilirken, yakalanan şüphelinin üzerinde 21 gram metamfetamin ile 10 gram eroin ele geçirildi. İfadesinde "Bir filmden esinlenerek bu yöntemi yaptık ama artık polis de vatandaş da daha duyarlı. Takibe alınıp kısa sürede yakalandık" diyen zanlı sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, uyuşturucu bırakma ve teslim alma anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Meram Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSIMeram

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