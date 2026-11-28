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Konya'nın Emirgazi ilçesi Kepez mevkisinde Bekir Kaymak'a ait çiftliğe sabaha karşı yaklaşık 2 metre yüksekliğindeki tel örgüyü aşarak giren 3 kurttan ikisi çiftlikteki köpekleri oyalayarak uzaklaştırırken, diğer kurt ağıldaki koyunlara saldırdı. Koyunların kaçıştığı ve çiftlikteki bir atın panikle sağa sola hareket ettiği saldırıda kurt bir koyunu yakalayarak telef ederken, köpeklerden birinin erken dönmesiyle daha büyük bir zararın önüne geçildiği o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Emirgazi Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSIEmirgazi

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