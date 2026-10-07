Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem Videoları

Kozan'da pes dedirten anlar! Çarptığı gençleri yolda bırakıp hiçbir şey olmamış gibi kaçtı

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal

Kaydet
|

Adana'nın Kozan ilçesinde, karşı yönden gelen elektrikli bisiklete çarparak üzerindeki iki gencin yola savrulmasına neden olan kimliği belirsiz otomobil sürücüsü, kazanın ardından arkasına bile bakmadan olay yerinden uzaklaştı. Çarpmanın etkisiyle devrilen bisikletteki Burak G. ve Batuhan G. büyük bir tehlike atlatırken, sürücünün hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ettiği o anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis ekipleri, kazaya neden olup kayıplara karışan sürücüyü tespit etmek için geniş çaplı inceleme başlattı.

Editör : ERKUT ÇALIKOGLU | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Kozan
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem Videoları
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.