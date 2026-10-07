Kozan'da pes dedirten anlar! Çarptığı gençleri yolda bırakıp hiçbir şey olmamış gibi kaçtı
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Adana'nın Kozan ilçesinde, karşı yönden gelen elektrikli bisiklete çarparak üzerindeki iki gencin yola savrulmasına neden olan kimliği belirsiz otomobil sürücüsü, kazanın ardından arkasına bile bakmadan olay yerinden uzaklaştı. Çarpmanın etkisiyle devrilen bisikletteki Burak G. ve Batuhan G. büyük bir tehlike atlatırken, sürücünün hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ettiği o anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis ekipleri, kazaya neden olup kayıplara karışan sürücüyü tespit etmek için geniş çaplı inceleme başlattı.
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