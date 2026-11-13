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Küçükçekmece'de bariyerlere çarpan otomobil ters döndü! Sürücü yara almadan kurtuldu

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İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi E-5 Karayolu Ankara istikameti yan yolda saat 15.00 sıralarında meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarparak ters döndü. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ters dönen araç nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluşurken, kaza sonrasında yaşananlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Editör : ERKUT ÇALIKOGLU | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Küçükçekmece
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